Испания не смогла обыграть Грецию в отборе ЧМ-2022

Фото: твиттер сборной Испании/Автор неизвестен

В матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Испании на своем поле сыграла вничью с командой Греции со счетом 1:1.

Счет в первом тайме открыл Альваро Мората, но во второй половине равновесие восстановил Анастасиос Бакасетас.

Испания – Греция - 1:1 (1:0)

Голы: Мората, 33 - 1:0, Бакасетас, 56 (с пенальти) - 1:1

Испания: Унаи Симон, Гайя, Рамос (Мартинес, 46), Эрик Гарсия, Льоренте, Коке (Тиаго Алькантара, 72), Каналес (Хиль, 65), Ольмо (Педри, 64), Родри, Ферран Торрес (Ойарсабаль, 72), Мората.

Греция: Влаходимос, Бакакис, Пападопулос, Цимикас (Кирьякопулос, 80), Цавелас, Масурас (Фортунис, 65), Бухалакис, Бакасетас (Якумакис, 78), Манталос (Цолис, 46), Лимниос (Сиопис, 46), Зека.

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