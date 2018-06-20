Испания не сумела забить Ирану в первом тайме матча ЧМ-2018

Завершился первый тайм в матче второго тура группового этапа Чемпионата Мира-2018 между сборными Ирана и Испании.

После первой половины встречи счет не открыт - 0:0.

Испанцы владеют большим преимуществом, но забить гол пока что не удается.

Статистика первого тайма:

- удары 2-10 (в створ ворот 0-1)

- владение мячом 18%-82%

- угловые 1-2

- фолы 7-9

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