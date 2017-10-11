Испания объявила соперников по ноябрьским товарищеским матчам

Королевская испанская федерация футбола объявила соперников своей национальной сборной по ноябрьским товарищеским матчам.

Так, 10-го числа "красная фурия" на новом стадионе мадридского "Атлетико" "Ванда Метрополитано" сыграет против команды Португалии. А уже 14-го или 15-го ноября испанцы сразятся в Санкт-Петербурге против сборной России.

Напомним, вышедшие на Чемпионат Мира команды узнали свои места в корзинах при жеребьевке. | soccernews.ru