Испания объявила соперников по ноябрьским товарищеским матчам

Теги испанияпортугалияроссия

Испания объявила соперников по ноябрьским товарищеским матчамКоролевская испанская федерация футбола объявила соперников своей национальной сборной по ноябрьским товарищеским матчам.

Так, 10-го числа "красная фурия" на новом стадионе мадридского "Атлетико" "Ванда Метрополитано" сыграет против команды Португалии. А уже 14-го или 15-го ноября испанцы сразятся в Санкт-Петербурге против сборной России.

Напомним, вышедшие на Чемпионат Мира команды узнали свои места в корзинах при жеребьевке. | soccernews.ru

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