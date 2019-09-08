Испания обыграла Фарерские острова в отборе на Евро-2020
Завершились два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе F. Сборная Испании благодаря дублю Родриго Морено обыграла команду Фарерских островов. В другом матче Швеция и Норвегия в скандинавском дерби сыграли вничью со счетом 1:1.
Испания – Фарерские острова - 2:0 (1:0)
Голы: Родриго, 13 - 1:0, Родриго, 50 - 2:0
Испания: Де Хеа, Гайя, Рамос, Карвахаль, Эрмосо, Парехо, Родри Эрнандес, Сусо (Сарабия, 68), Алькантара, Ойарсабаль (Пако Алькасер, 61), Родриго.
Швеция – Норвегия - 1:1 (0:1)
Голы: Юхансен, 45 - 0:1, Форсберг, 60 - 1:1
Швеция: Ольсен, Люстиг, Линделеф, Бенгтссон, Гранквист, Форсберг, Ларссон, Экдаль, Ольссон, Квайсон, Исак.
Норвегия: Ярстейн, Алеэсами, Эльабделлауи, Региниуссен, Нордтвейт, Хенриксен (Эльюнусси, 64), Берге, Эдегор, Сельнэс, Юхансен (Холанд, 76), Кинг.
Положение команд: Испания - 18, Швеция - 11, Румыния - 10, Норвегия - 9, Мальта - 3, Фарерские острова - 0.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1