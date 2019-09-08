Испания обыграла Фарерские острова в отборе на Евро-2020

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Испания обыграла Фарерские острова в отборе на Евро-2020

Завершились два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе F. Сборная Испании благодаря дублю Родриго Морено обыграла команду Фарерских островов. В другом матче Швеция и Норвегия в скандинавском дерби сыграли вничью со счетом 1:1.

Испания – Фарерские острова - 2:0 (1:0)
Голы: Родриго, 13 - 1:0, Родриго, 50 - 2:0

Испания: Де Хеа, Гайя, Рамос, Карвахаль, Эрмосо, Парехо, Родри Эрнандес, Сусо (Сарабия, 68), Алькантара, Ойарсабаль (Пако Алькасер, 61), Родриго.

Швеция – Норвегия - 1:1 (0:1)
Голы: Юхансен, 45 - 0:1, Форсберг, 60 - 1:1

Швеция: Ольсен, Люстиг, Линделеф, Бенгтссон, Гранквист, Форсберг, Ларссон, Экдаль, Ольссон, Квайсон, Исак.

Норвегия: Ярстейн, Алеэсами, Эльабделлауи, Региниуссен, Нордтвейт, Хенриксен (Эльюнусси, 64), Берге, Эдегор, Сельнэс, Юхансен (Холанд, 76), Кинг.

Положение команд: Испания - 18, Швеция - 11, Румыния - 10, Норвегия - 9, Мальта - 3, Фарерские острова - 0.

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