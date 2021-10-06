Испания обыграла Италию и вышла в финал Лиги Наций

Фото: твиттер УЕФА

В рамках полуфинала Лиги Наций сборная Испании одержала победу над Италией.

Таким образом, испанцы вышли в финал турнира. Второй финалист определится в паре Бельгия - Франция.

Италия - Испания 1:2

Голы: Ферран Торрес, 17 - 0:1, Ферран Торрес, 45 - 0:2, Пеллегрини, 83 - 1:2

Италия: Доннарумма, Эмерсон, Ди Лоренцо, Бастони, Бонуччи, Бернардески (Кьеллини, 46), Жоржиньо (Пеллегрини, 64), Инсинье (Кин, 58), Верратти (Локателли, 58), Кьеза, Барелла (Калабрия, 72).

Испания: Унаи Симон, Алонсо, Лапорт, Аспиликуэта, Пау Торрес, Сарабия (Хиль, 75), Коке (Мерино, 75), Ферран Торрес (Пино, 49), Бускетс, Ойарсабаль, Гави (Серджи Роберто, 83).

Удаление: Бонуччи (42).

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