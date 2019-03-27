Испания обыграла Мальту в отборе Евро-2020 благодаря дублю Мораты

В матче квалификационного турнира чемпионата Европы-2020 сборная Испании на выезде обыграла команду Мальты со счетом 2:0. Победу испанцам принес дубль Альваро Мораты. Благодаря победе Испания лидирует в группе F.

Мальта – Испания - 0:2 (0:1)

Голы: Мората, 31 - 0:1, Мората, 73 - 0:2

Испания: Аррисабалага, Эрмосо, Серджи Роберто, Рамос, Бернат (Муниаин, 56), Сауль (Навас, 65), Каналес, Асенсио, Родри Эрнандес, Гайя, Мората (Родриго, 79).

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