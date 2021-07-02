Сборная Испании в серии пенальти обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал Евро-2020
Фото: инстаграм сборной Испании/Автор неизвестен
Сборная Испании в серии пенальти обыграла Швейцарию в матче 1/4 финала чемпионата Европы и вышла в полуфинал турнира, где встретится с победителем матча Бельгия - Италия, который пройдет сегодня, в 22:00 (мск).
Чемпионат Европы | 1/4 финала
Голы: 0:1 – 8, автогол Закария, 1:1 – 68 Шакири.
Швейцария – Зоммер, Родригес, Аканджи, Эльведи, Видмер (Мбабу, 100), Закария (Шер, 100), Фройлер, Цубер (Фасснахт, 90), Шакири (Соу, 81), Сеферович (Гавранович, 82), Эмболо (Варгас, 23).
Испания – Унаи Симон, Пау Торрес (Тиаго Алькантара, 113), Аспиликуэта, Лапорт, Альба, Сарабия (Ольмо, 46), Бускетс, Педри, Коке (Льоренте, 90), Ферран Торрес (Ойарсабаль, 90), Мората (Жерар Морено, 54).
Серия пенальти: 1:3
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|2
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|3
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|3
|1