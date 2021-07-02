Сборная Испании в серии пенальти обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал Евро-2020

Теги чемпионат европыиспанияшвейцария

Сборная Испании в серии пенальти обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал Евро-2020Фото: инстаграм сборной Испании/Автор неизвестен

Сборная Испании в серии пенальти обыграла Швейцарию в матче 1/4 финала чемпионата Европы и вышла в полуфинал турнира, где встретится с победителем матча Бельгия - Италия, который пройдет сегодня, в 22:00 (мск).

Чемпионат Европы | 1/4 финала

Голы: 0:1 – 8, автогол Закария, 1:1 – 68 Шакири.

Швейцария – Зоммер, Родригес, Аканджи, Эльведи, Видмер (Мбабу, 100), Закария (Шер, 100), Фройлер, Цубер (Фасснахт, 90), Шакири (Соу, 81), Сеферович (Гавранович, 82), Эмболо (Варгас, 23).

Испания – Унаи Симон, Пау Торрес (Тиаго Алькантара, 113), Аспиликуэта, Лапорт, Альба, Сарабия (Ольмо, 46), Бускетс, Педри, Коке (Льоренте, 90), Ферран Торрес (Ойарсабаль, 90), Мората (Жерар Морено, 54).

Серия пенальти: 1:3

Также не пропустите: "Атлетико" договорился о подписании 20-летнего бразильца. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Андре Силва - игрок "Лейпцига"

Официально: Андре Силва - игрок "Лейпцига"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов