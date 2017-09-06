Испания одержала самую крупную гостевую победу в истории

В матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 Испания в гостях разгромила Лихтенштейн со счетом 8:0.

Эта победа стала самой крупной для испанской сборной в истории в выездных поединках.

Стоит отметить, что Испания впервые 16 мячей одному сопернику в одном отборочного цикла. В первом круге испанцы также выиграли у Лихтенштейна 8:0.

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