Испания одержала самую крупную гостевую победу в истории

Теги испания

Испания одержала самую крупную гостевую победу в истории

В матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 Испания в гостях разгромила Лихтенштейн со счетом 8:0.

Эта победа стала самой крупной для испанской сборной в истории в выездных поединках.

Стоит отметить, что Испания впервые 16 мячей одному сопернику в одном отборочного цикла. В первом круге испанцы также выиграли у Лихтенштейна 8:0.

Не пропустите: Лихтенштейн – Испания - 0:8, Италия – Израиль - 1:0 (обзоры). | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Отбор на ЧМ-2018: главные итоги 8-го тура

Отбор на ЧМ-2018: главные итоги 8-го тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Сосьедад 2 6
2 Барселона 2 6
3 Леганес 2 6
4 Атлетико Мадрид 2 4
5 Реал Мадрид 2 4
6 Жирона 2 4
7 Леванте 2 4
8 Валенсия 2 4
9 Севилья 2 4
10 Атлетик Бильбао 2 4
11 Эйбар 2 3
12 Бетис 2 3
13 Эспаньол 2 1
14 Хетафе 2 1
15 Депортиво Ла-Корунья 2 1
16 Сельта Виго 2 0
17 Малага 2 0
18 Алавес 2 0
19 Вильярреал 2 0
20 Лас Пальмас 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов