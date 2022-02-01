Испания одержала яркую победу в 1/4 финала Евро-2022 по футзалу

Фото: инстаграм UEFA Futsal/Автор неизвестен

В матче 1/4 финала чемпионата Европы по футзалу сборная Испании разгромила команду Словакии со счетом 5:1 и пробилась в полуфинал.

Победу испанцам принесли дубли Мигеля Мельядо и Рауля Кампоса и, а также гол Серхио Лосано. В составе словаков отличился Петер Сербин.

В полуфинале Испания сыграет с Португалией.

Испания - Словакия - 5:1 (3:0)

Голы: Мельядо, 2 - 1:0, Лосано, 10 - 2:0, Кампос, 16 - 3:0, Мельядо, 24 - 4:0, Сербин, 34 - 4:1, Кампос, 35 - 5:1

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