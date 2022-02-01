Испания одержала яркую победу в 1/4 финала Евро-2022 по футзалу
Фото: инстаграм UEFA Futsal/Автор неизвестен
В матче 1/4 финала чемпионата Европы по футзалу сборная Испании разгромила команду Словакии со счетом 5:1 и пробилась в полуфинал.
Победу испанцам принесли дубли Мигеля Мельядо и Рауля Кампоса и, а также гол Серхио Лосано. В составе словаков отличился Петер Сербин.
В полуфинале Испания сыграет с Португалией.
Испания - Словакия - 5:1 (3:0)
Голы: Мельядо, 2 - 1:0, Лосано, 10 - 2:0, Кампос, 16 - 3:0, Мельядо, 24 - 4:0, Сербин, 34 - 4:1, Кампос, 35 - 5:1
Не пропустите: Россия сыграет с Украиной в полуфинале Евро-2022 по футзалу. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Челси" подписал 18-летнего таланта
-
Президент "Фиорентины" громко высказался о переходе Влаховича в "Ювентус"
-
Феерия Испании, победа России: результаты Евро-2022 по футзалу 1 февраля
-
"Манчестер Юнайтед" выступил с заявлением из-за ситуации с Гринвудом
-
Определились полуфиналисты Евро-2022 по футзалу
-
Испания одержала яркую победу в 1/4 финала Евро-2022 по футзалу
-
Самедов назвал причину неудач Хендрикса в "Спартаке"
-
Чалов назвал причину перехода из ЦСКА в "Базель"
-
"Арсенал" объявил о расставании с Обамеянгом
-
В РФС отреагировали на предстоящий матч Россия - Украина в полуфинале Евро-2022 по мини-футболу
-
Вратарь "Севильи" Буну получил новый приз Ла Лиги
-
Киевское "Динамо" может подписать форварда "Сочи"
-
Модрич не переживает из-за срока контракта с "Реалом"
-
"Уфа" близка к трансферу игрока сборной России по мини-футболу
-
Чалов перешел в швейцарский топ-клуб
-
Россия сыграет с Украиной в полуфинале Евро-2022 по футзалу
-
Россия вышла в полуфинал Евро-2022 по футзалу
-
Дембеле больше не сыграет за "Барселону"
-
ПСЖ не собирается увольнять Почеттино
-
Ляказетт может вернуться в "Лион"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14