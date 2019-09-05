Испания одолела Румынию и другие результаты группы F

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Испания одолела Румынию и другие результаты группы F

Представляем результаты отборочного раунда Евро-2020 в группе F.

Румыния - Испания 1:2

Голы: Рамос (пен), 29 - 0:1, Пако Алькасер, 47 - 0:2, Андоне, 59 - 1:2

Румыния: Тэтэрушану, Неделчару, Григоре, Кирикеш, Бензар, Марин, Дяк (Максим, 72), Станчу (Хаджи, 63), Тошка, Кешерю (Андоне, 56), Пушкаш.

Испания: Аррисабалага, Льоренте, Альба, Рамос, Навас, Фабиан Руис, Бускетс, Сауль, Себальос (Сарабия, 77), Пако Алькасер (Эрмосо, 85), Родриго (Ойарсабаль, 71).

Предупреждения: Рамос (29), Марин (31), Сауль (76), Аррисабалага (90).

Удаление: Льоренте (79).  


Норвегия - Мальта 2:0

Голы: Берге, 33 - 1:0, Кинг (пен), 45 - 2:0

Норвегия: Ярстейн, Эльабделлауи, Алеэсами, Ховланд, Юхансен (Норманн, 76), Нордтвейт, Сельнэс, Эдегор, Берге, Холанд (Эльюнусси, 66), Кинг (Йонсен, 58).

Мальта: Бонелло, Мускат (Апап, 20), Аджиус, Борг, Фенек (Фарруджа, 64), Велла, Греч (Эффионг, 77), Корбалан, Нвоко, Мбонг, Мускат.


Фарерские о-ва - Швеция 0:4

Голы: Исак, 12 - 0:1, Исак, 15 - 0:2, Линделеф, 23 - 0:3, Квайсон, 41 - 0:4

Фарерские о-ва: Нильсен, Юнсен (Ватнсдаль, 46), Грегерсен, Давидсен, Эдмундссон, Ханссон, Фредериксберг (Бьярталуйд, 63), Ольсен (Ольсен, 76), Ватнхамар, Аскхам, Бальдвинссон.

Швеция: Ольсен, Линделеф, Гранквист, Бенгтссон, Люстиг (Крафт, 46), Экдаль (Свенссон, 63), Ларссон (Дурмаз, 73), Ольссон, Квайсон, Исак, Берг.

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3 Ирландия Ирландия 6 5
4 Турция Турция 6 4
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2 Португалия Португалия 6 6
3 Швеция Швеция 6 5
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1 СССР СССР 6 10
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3 Австрия Австрия 6 6
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Группа 4 М О
1 Югославия Югославия 4 6
2 Германия Германия 4 5
3 Албания Албания 4 1
Группа 5 М О
1 Венгрия Венгрия 6 9
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3 Нидерланды Нидерланды 6 5
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