Испания одолела Румынию и другие результаты группы F
Представляем результаты отборочного раунда Евро-2020 в группе F.
Румыния - Испания 1:2
Голы: Рамос (пен), 29 - 0:1, Пако Алькасер, 47 - 0:2, Андоне, 59 - 1:2
Румыния: Тэтэрушану, Неделчару, Григоре, Кирикеш, Бензар, Марин, Дяк (Максим, 72), Станчу (Хаджи, 63), Тошка, Кешерю (Андоне, 56), Пушкаш.
Испания: Аррисабалага, Льоренте, Альба, Рамос, Навас, Фабиан Руис, Бускетс, Сауль, Себальос (Сарабия, 77), Пако Алькасер (Эрмосо, 85), Родриго (Ойарсабаль, 71).
Предупреждения: Рамос (29), Марин (31), Сауль (76), Аррисабалага (90).
Удаление: Льоренте (79).
Норвегия - Мальта 2:0
Голы: Берге, 33 - 1:0, Кинг (пен), 45 - 2:0
Норвегия: Ярстейн, Эльабделлауи, Алеэсами, Ховланд, Юхансен (Норманн, 76), Нордтвейт, Сельнэс, Эдегор, Берге, Холанд (Эльюнусси, 66), Кинг (Йонсен, 58).
Мальта: Бонелло, Мускат (Апап, 20), Аджиус, Борг, Фенек (Фарруджа, 64), Велла, Греч (Эффионг, 77), Корбалан, Нвоко, Мбонг, Мускат.
Фарерские о-ва - Швеция 0:4
Голы: Исак, 12 - 0:1, Исак, 15 - 0:2, Линделеф, 23 - 0:3, Квайсон, 41 - 0:4
Фарерские о-ва: Нильсен, Юнсен (Ватнсдаль, 46), Грегерсен, Давидсен, Эдмундссон, Ханссон, Фредериксберг (Бьярталуйд, 63), Ольсен (Ольсен, 76), Ватнхамар, Аскхам, Бальдвинссон.
Швеция: Ольсен, Линделеф, Гранквист, Бенгтссон, Люстиг (Крафт, 46), Экдаль (Свенссон, 63), Ларссон (Дурмаз, 73), Ольссон, Квайсон, Исак, Берг.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3