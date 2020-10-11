Испания огласила заявку на матч с Украиной

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике назвал состав из 22 футболистов на матч 4-го тура группового этапа Лиги наций с командой Украины.

Матч Украина - Испания состоится 13 октября в Киеве. Начало встречи - в 21:45 мск.

Вратари: Давид Де Хеа, Кепа Аррисабалага, Унаи Симон

Защитники: Хесус Навас, Серхио Рамос, Пау Торрес, Эрик Гарсия, Хосе Луис Гайя, Серхио Регилон, Серхи Роберто

Полузащитники: Серхио Бускетс, Родри, Микель Мерино, Дани Себальос, Серхио Каналес, Хосе Кампанья

Нападающие: Родриго Морено, Ансу Фати, Ферран Торрес, Дани Ольмо, Адама Траоре, Микель Ойарсабаль

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