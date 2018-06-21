Испания опережает Португалию в группе В по дополнительным показателям

После двух туров группового этапа Чемпионата Мира-2018 сборные Испании и Португалии лидируют в группе В, набрав по четыре очка.

При этом, у обеих команд одинаковая разница мячей - 4:3. Но по третьему из показателей - Fair Play, лидером группы является Испания.

В первых двух матчах испанцы получили одну желтую карточку, а игроки сборной Португалии дважды получали предупреждения.

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