Испания определила список претендентов на пост главного тренера

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Испания определила список претендентов на пост главного тренера

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Испании Фернандо Йерро в ближайшее время покинет свой пост.

Главным кандидатом на пост наставника "Фурии Рохи" является Кике Санчес Флорес. Также рассматриваются кандидатуры Луиса Энрике, Мичела Гонсалеса, Пако Хемеса и Кике Сетьена.

Напомним, что Испания под руководством Йерро провалилась на Чемпионате Мира-2018, проиграв России на стадии 1/8 финала.

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