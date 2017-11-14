Испания определилась с местом базирования во время Чемпионата Мира

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Испания определилась с местом базирования во время Чемпионата МираСборная Испании определилась с местом своего базирования во время Чемпионата Мира 2018-го года, который примет Россия.

Так, по сведениям sport.es, местом своей дислокации "фурия роха" выбрала Краснодар. Такой выбор руководством и тренерским штабом испанской сборной был продиктован тем, что тренировочный комплекс в городе на юге России расположен рядом с гостиницей. Кроме того, Краснодар привлек свое внимание пиренейцев своей удобной транспортной развязкой.

Напомним, сегодня сборная России сыграет товарищеский матч против Испании. | soccernews.ru

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