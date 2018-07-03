Испания определилась со своим новым главным тренером

2 Теги испаниякике санчес флорес

Испания определилась со своим новым главным тренеромКоролевская испанская федерация футбола определилась с новым главным тренером для своей сборной, информирует местная пресса.

Так, сообщается, что "красную фурию" возглавит в настоящее время безработный Кике Санчес Флорес, последним клубом которого был "Эспаньол". Кандидатуру 53-летнего специалиста в качестве нового наставника для сборной Испании поддерживает большинство членов федерации футбола страны.

Напомним, всего в список претендентов на работу со сборной Испании входит пять специалистов. | soccernews.ru

Комментарии
Алексей

Да, после этой вселенской глупости с отстранением тренера, выведшего сборную с первого места из трудной группы, уже любой тренер покажется к месту. Ведь сборной на

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Алексей

Да, после этой вселенской глупости с отстранением тренера, выведшего сборную с первого места из трудной группы, уже любой тренер покажется к месту. Ведь сборной на

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