Испания победила Швецию и пробилась на ЧМ-2022

Фото: инстаграм сборной Испании/Автор неизвестен

В матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Испании на своем поле обыграла команду Швеции со счетом 1:0.

Единственный гол в конце матча забил Альваро Мората.

Испания, набрав 19 очков, заняла первое место в группе В и завоевала прямую путевку на ЧМ-2022. Швеция с 15 очками финишировала на второй позиции и сыграет в стыковых матчах.

Испания – Швеция - 1:0 (0:0)

Гол: Мората, 86 - 1:0

Испания: Унаи Симон, Пау Торрес, Альба, Аспиликуэта, Лапорт, Бускетс, Солер (Мерино, 73), Ольмо (Мендес, 90), Гави (Родри, 90), Сарабия (Мората, 59), де Томас (Родриго, 60).

Швеция: Ольсен, Линделеф, Аугустинссон, Нильссон, Крафт (Ольссон, 85), Кулусевски (Квайсон, 64), Экдаль, Форсберг (Сванберг, 63), Ольссон, Классон, Исак (Ибрагимович, 73).

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