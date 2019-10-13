Испания приехала поиграть в дворовой футбол и не смогла взять 3 очка в Норвегии. Разбираем один из центральных матчей вчерашнего игрового дня

Испания начала поединок так, как от нее и ожидалось. Уже на 50-й секунде гости создали первый момент усилиями Оярсабаля, который пробил с острого угла – Ярстейн парировал. Правда, через несколько минут норвежцам удалось выровнять игру и даже перехватить контроль над мячом в центре поля. Моментов в первой половине тайма это не прибавило вообще (хотя было несколько неплохих контратак), но и "фурия роха" ничего, кроме прострела Наваса на 16-й минуте, не создала – и те же Морено и Оярсабаль не успели его замкнуть (однако при этом Родриго травмировал Нордтвейта). С 20-х минут стало заметно, что Норвегия захватила контроль над игрой, а Испания стоит и ждет контрвыпад. "Викинги" последнего не позволяли, а в собственных атаках настолько стали смелыми, что едва не забили шедевральный гол на 22-й минуте: Ельабделауи с правого края штрафной рабоной вырезал навес на Кинга, а тот замкнул головой – точно в руки Кепы! Испанцы ответили слабым ударом Сауля с дальней дистанции (Ярстейн поймал мяч), но очень быстро норвежцы второй раз приблизились к голу. На 29-й минуте после розыгрыша углового и серии кроссов Кинг пробил метров с 12-ти (выстрел накрыли), а подачу с корнера на 31-й замкнул Ховланд – и снова нога защитника перекрыла полет мяча.

В следующие 10 минут ничего не происходило, что было в пользу Норвегии – правда, только в аспекте отсутствия контригры испанцев. Подопечным Ларса Лагербека была нужна победа, поэтому в конце тайма они пошли вперед и едва не забили на 39-й минуте: Ельабделауи принял шикарную передачу из глубины на правом краю штрафной и пробил с острого угла – Кэпа поймал мяч. Гости ответили дальним выстрелом Руиса на 40-й (рядом с левой стойкой) и замыканием углового в исполнении Сауля (выше ворот), но последнее слово осталось за Норвегией. На 44-й минуте после навеса с корнера произошла суета в штрафной и два заблокированных удара, а на 45-й Айер пробил головой в дальний угол – мяч пролетел в сантиметрах от каркаса. После перерыва испанцы взвинтили темп и сразу же забили гол. На 47-й минуте "фурия роха" провела атаку с прострелом с левого края штрафной, который выбил Ярстейн, после чего произошел вынос; мяч отлетел недалеко, поэтому гости подхватили его, обыгрались перед штрафной площадкой и завершили момент мощным выстрелом Сауля метров с 24-х точно в левый нижний угол! Ярстейн дотянулся до "ядра", но тот прошил его руки – 1:0! Правда, уже через минуту Кинг ударом головой после навеса с углового едва не сравнял счет.

В следующие 15 минут игра снова затихла. Из моментов в этот период можно вспомнить разве что дальний удар Сауля выше ворот – и все. Тем не менее, баланс в матче явно сместился в сторону сборной Испании, которая вообще не отдавала сопернику мяч, а в случае потери быстро вступала в командный отбор. Норвегия отвечала исключительно стандартами, но они не принесли никакой опасности у ворот Кепы. В конце концов, тренеры начали проводить замены: Ларс Лагербек выпустил на поле Сьорлота, а Роберто Морено бросил в бой Касорлу. Перестановки освежили игру, хотя на 67-й минуте Фабиан Руис едва не закрыл ее ударом метров с 23-х в дальнюю девятку – перекладина спасла Норвегию! На 69-й же мог отличиться Касорла, который открылся на левом фланге, принял передачу на ход и выстрелил из края штрафной – точно в руки Ярстейну! Хозяева ответили шикарным эпизодом на 72-й, когда Сьорлот сбросил подачу с правого фланга в центр штрафной под удар Сельнесу, а тот мощно пробил – Бускетс бросился под выстрел, заблокировав его! Через минуту после этого Сельнес нанес удар с левого фланга в ближний угол, но Кэпа поймал мяч.

Норвегия постепенно сумела перетащить матч на себя, на 70-80-х минутах создав серию опасных подходов к воротам Испании. На 78-й это могло завершиться голом Кинга. Тот, получив передачу на ход, ворвался в штрафную и мощно пробил – выше ворот! После этого произошел ряд прорывов, кроссов и стандартов, но довести дело до удара по воротам норвежцам не удавалось. "Фурия роха" же явно была довольна счетом. На 89-й минуте Фабиан Руис мог забить второй гол, но с правого края штрафной попал в штангу. Эндшпиль поединка осталось за сборной Норвегии, но колоссальное давление на ворота соперника не приносило никакой выгоды. Казалось, что все идет к минимальной победе испанцев, но уже в компенсированное время, в момент нашествия на штрафную гостей Кэпа сбил Кинга, а арбитр Майкл Оливер сразу указал на "точку"! Кинг сам же и реализовал пенальти, установив окончательный счет встречи – 1:1! Таким образом, Испания набрала 19 очков и осталась на первой позиции группы "F" с отрывом от Швеции в 5 зачетных баллов. Норвегия осталась на четвертом месте с 10 пунктами в активе.

@SergioRamos cumple hoy 168 partidos con nuestra camiseta y se convierte en el futbolista que más veces ha jugado con ella.

⭐ 1 Mundial

2 Eurocopas

✌ 125 victorias

⚽ 21 goles



Aún nos queda mucho por vivir juntos.



ERES LEYENDA, CAPITÁN#RamosLeyenda pic.twitter.com/qkK0E9ct9O — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 12 жовтня 2019 р.

Испания заплатила за превосходство победой

Главный тренер "фурии рохи" еще во время заявки на матчи 7-го и 8-го тура квалификации Евро-2020 насторожил болельщиков, взяв на Норвегию и Швецию лишь одного футболиста "Барселоны" и сразу четырех представителей "Вильярреала". Перед стартом поединка в Осло Роберт Морено удивил еще больше, выставив первый за 699-матчевую историю сборной Испании состав из игроков 11-ти различных клубов. Удивила и позиция Себальоса, которого выпустили в качестве левого нападающего – нельзя сказать, что Данни не знаком с флангом, но в основном он действует в центре. Словом, Испания решила превратить скандинавский вояж на неделю экспериментов и забросов шляпами, что очень странно. Во-первых, отрыв в группе не такой уж и большой, а оба матча должны были пройти в гостях, где "викинги" выглядят особенно мощно. Во-вторых, первая встреча с Норвегией прошла для пиренейцев очень непросто, а теперь им были нужны очки любой ценой. Подтверждением предположения относительно пренебрежительного отношения к сопернику стала сама игра испанцев. Прижав Норвегию на первых минутах первого и второго таймов, "фурия роха" отступала назад и ожидала контрвыпады, отдав территорию сопернику. Гости катали мяч 63% игрового времени, но это владение было стерильным, что подтверждается тепловой картой – там нет никаких "красных" зон, кроме нескольких пятнышек в опорной зоне и в собственной штрафной (!). Еще больше преимущество норвежцев демонстрирует территориальная карта. 48% поединке прошло в центре поля, 23% - в трети поля хозяев, и только 27% – в трети поля сборной Испании. Можно это представить в матче, где "фурия роха" играет на полную мощность? Испания практически не прессинговала Норвегию на чужой половине поля, это прекрасно показывает карта возвратов мяча и перехватов. У Норвегии таких ТТД за центральным кругом несравненно больше.

Усредненные позиции сборной Испании выглядели невероятно широко. Некоторые футболисты вообще действовали в отрыве, что самым лучшим образом сказывалось на компактности и, как следствие, качестве прессинга. Все это несвойственно пиренейцами в серьезных матчах – там у них около 25-30% игры у ворот соперника, куча возвращенных мячей на чужой половине поля, значительные периоды доминирования и тому подобное. Уже по действиям в завершающей стадии атаки было заметно, что Испания приехала поиграть, словно во дворе. 7 из 12-ти ударов были дальними, Фабиан Руис действовал исключительно на зрелище, комбинаций в штрафной и не вспомнишь, но были пятки и прочее пижонство. Гол Сауля произошел только благодаря неудачному выноса норвежцев и удара влет, хотя как раз в тот период "фурия роха" действительно выглядела сильно – были подняты скорости, начался прессинг на чужой половине поля, и тому подобное. Впрочем, надолго гостей не хватило. В конце концов, если Норвегия дважды перехватывает инициативу в матче против такого соперника, это что-то да говорит о его настрое. Испания решила забрасывать викингов шляпами, за что и была наказана на последней минуте. Конечно, де-факто "фурия роха" уже на Евро, но при отрыве в 5-6 очков от конкурентов и трех турах впереди настоящие гранды так не играют. Роберто Морено и его подопечным нужно серьезно пересмотреть свое отношение к футболу.

Эдегор и Кинг в хорошей форме, они отлично тащат свою сборную

Норвегия провела очень симпатичный матч и вполне заслужила ничью - если не на большее. Особенно старался принести помощь сборной нападающий "Борнмута" Джошуа Кинг, отличившийся с пенальти в выездном поединке против Испании и теперь забил с "точки" дома. Гол форварда выглядел максимально заслуженным, ведь он заострял игру в течение всех 94 минут. По количеству ударов Джошуа стал лидером на футбольном поле – с ним сравнялся только Сауль (по 5 выстрелов). Все свои моменты Кинг выполнял из пределов штрафной, дважды замкнув навес, однажды пробив в защитника и еще раз ворвавшись в штрафную, обогнав защитника на дистанции. Еще один удар прошел с пенальти, да, но сам нападающий его и заработал! Кроме того, у Кинга три попытки обыгрыша один-в-один, два из которых были успешными, и четыре выигранных верховых единоборства (из восьми) – учитывая, что в росте Джошуа проигрывает и Рамосу, и Альбиолю, это заслуживает уважения (тем более, что дважды нападающий пробивал по воротам головой). В общем, Кинг был заметным в каждом из опасных эпизодов сборной Норвегии. Впрочем, настоящим MVP поединка стал Мартин Эдегор. Если посмотреть матч, то сразу и не заметишь, где был полезным Мартин, но его статистика впечатляет: 4 передачи под удар, 4 обыгрыша один в один (100% успешных), 91% точности пасов и 7 выигранных единоборств (с 12-ти) – и все это в игре, в которой Норвегия владела мячом 37% времени. Правда, из трех chances created (созданных шансов) три представляли собой обычные подачи с углового, но при этом Эдегор хорошей закидушкой отправил Кинга практически один на один. Умение делать все на топовом уровне в матче, в котором у тебя не так часто оказывается мяч и постоянно обострять игру – это показатель футболиста экстра-уровня. Аналитические порталы Whoscored и Sofascore синхронно признали Мартина лучшим во встрече.