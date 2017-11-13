Испания протестирует использование видеооповторов в матче "Атлетико" - "Эльче"

В ответном матче 1/16 финала Кубка Испании "Атлетико" – "Эльче" будут применяться видеоповторы, сообщает Marca.

По сведениям издания, руководство испанской федерации футбола приняло решение протестировать систему видеоповторов (VAR) в это поединке. Если все будет в порядке, то повторы могут быть внедрены в матчах Ла Лиги.

Матч "Атлетико" – "Эльче" состоится 29 ноября. В первой встрече команды сыграли вничью 1:1.

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