Испания разгромила Грузию в квалификации ЧМ-2022

Фото: инстаграм сборной Испании/Автор неизвестен

В матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Испания на своем поле разгромила Грузию со счетом 4:0.

Победу испанцам принесли голы Хосе Гайя, Карлоса Солера, Феррана Торреса и Пабло Сарабии.

Испания, набрав 10 очков, вышла на первое место в группе В. Грузия с одним очком осталась на пятой позиции.

Испания – Грузия - 4:0 (3:0)

Голы: Гайя, 14 - 1:0, Солер, 25 - 2:0, Ферран Торрес, 41 - 3:0, Сарабия, 63 - 4:0

Испания: Унаи Симон (Санчес, 74), Аспиликуэта, Лапорт (Альбиоль, 46), Эрик Гарсия (Мерино, 61), Гайя (Мендес, 74), Солер, Родри, Сарабия, Льоренте, Ферран Торрес (Форнальс, 60), Абель Руис.

Грузия: Лория, Гиорбелидзе (Какабадзе, 76), Чабрадзе, Кашия, Лочошвили, Абурджания (Алтунашвили, 69), Канкава, Давиташвили (Чакветадзе, 69), Мамучашвили, Азаров (Казаишвили, 57), Зария (Микаутадзе, 57).

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