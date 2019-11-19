Испания разгромила Румынию, Норвегия и Швеция добыли победы в своих матчах
Представляем результаты матчей отбора Евро-2020 в группе F.
Испания - Румыния 5:0
Голы: Фабиан Руис, 8 - 1:0, Жерар Морено, 33 - 2:0, Жерар Морено, 43 - 3:0, Рус (аг), 45 - 4:0, Ойарсабаль, 90 - 5:0
Испания: Аррисабалага, Рамос (Альбиоль, 63), Гайя, Карвахаль, Мартинес, Фабиан Руис, Сауль, Бускетс, Касорла (Пако Алькасер, 68), Жерар Морено (Ойарсабаль, 57), Мората.
Румыния: Тэтэрушану, Бензар, Рус, Неделчару, Тошка, Марин (Чикылдэу, 65), Бэлуцэ, Хаджи (Нистор, 73), Станчу, Пушкаш, Коман (Митрицэ, 57).
Швеция - Фарерские о-ва 3:0
Голы: Андерссон, 29 - 1:0, Сванберг, 72 - 2:0, Гвидетти, 80 - 3:0
Швеция: Нордфельдт, Гальоло, Хеландер, Даниэльссон, Янссон, Ольссон, Сема (Кулусевски, 65), Сванберг, Танкович, Исак, Андерссон (Гвидетти, 65).
Фарерские о-ва: Нильсен, Давидсен, Грегерсен, Ватнсдаль, Ольсен, Бальдвинссон, Бьярталуйд (уй Бартальсстову, 46), Ватнхамар, Эдмундссон (Фредериксберг, 89), Ольсен (Йоханнесен, 74), Соренсен.
Мальта - Норвегия 1:2
Голы: Кинг, 7 - 0:1, Фенек, 40 - 1:1, Серлот, 62 - 1:2
Мальта: Бонелло, Аджиус, Борг (Апап, 75), Церафа, Мускат, Фенек, Велла (Эффионг, 61), Нвоко, Мифсуд, Мбонг, Мускат (Мускат, 70).
Норвегия: Нюланд, Айер, Мелинг, Свенссон (Эльюнусси, 65), Региниуссен, Берге, Дэли (Эльабделлауи, 46), Фоссум, Хенриксен, Серлот, Кинг (Ульвестад, 89).
Напомним, что в финальную часть Евро-2020 из этой группы вышли Испания и Швеция.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3