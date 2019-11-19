Испания разгромила Румынию, Норвегия и Швеция добыли победы в своих матчах

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Испания разгромила Румынию, Норвегия и Швеция добыли победы в своих матчах

Представляем результаты матчей отбора Евро-2020 в группе F.

Испания - Румыния 5:0

Голы: Фабиан Руис, 8 - 1:0, Жерар Морено, 33 - 2:0, Жерар Морено, 43 - 3:0, Рус (аг), 45 - 4:0, Ойарсабаль, 90 - 5:0

Испания: Аррисабалага, Рамос (Альбиоль, 63), Гайя, Карвахаль, Мартинес, Фабиан Руис, Сауль, Бускетс, Касорла (Пако Алькасер, 68), Жерар Морено (Ойарсабаль, 57), Мората.

Румыния: Тэтэрушану, Бензар, Рус, Неделчару, Тошка, Марин (Чикылдэу, 65), Бэлуцэ, Хаджи (Нистор, 73), Станчу, Пушкаш, Коман (Митрицэ, 57).


Швеция - Фарерские о-ва 3:0

Голы: Андерссон, 29 - 1:0, Сванберг, 72 - 2:0, Гвидетти, 80 - 3:0

Швеция: Нордфельдт, Гальоло, Хеландер, Даниэльссон, Янссон, Ольссон, Сема (Кулусевски, 65), Сванберг, Танкович, Исак, Андерссон (Гвидетти, 65).

Фарерские о-ва: Нильсен, Давидсен, Грегерсен, Ватнсдаль, Ольсен, Бальдвинссон, Бьярталуйд (уй Бартальсстову, 46), Ватнхамар, Эдмундссон (Фредериксберг, 89), Ольсен (Йоханнесен, 74), Соренсен.


Мальта - Норвегия 1:2

Голы: Кинг, 7 - 0:1, Фенек, 40 - 1:1, Серлот, 62 - 1:2

Мальта: Бонелло, Аджиус, Борг (Апап, 75), Церафа, Мускат, Фенек, Велла (Эффионг, 61), Нвоко, Мифсуд, Мбонг, Мускат (Мускат, 70).

Норвегия: Нюланд, Айер, Мелинг, Свенссон (Эльюнусси, 65), Региниуссен, Берге, Дэли (Эльабделлауи, 46), Фоссум, Хенриксен, Серлот, Кинг (Ульвестад, 89).  

Напомним, что в финальную часть Евро-2020 из этой группы вышли Испания и Швеция.

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Группа 1 М О
1 Испания Испания 6 8
2 Чехословакия Чехословакия 6 7
3 Ирландия Ирландия 6 5
4 Турция Турция 6 4
Группа 2 М О
1 Болгария Болгария 6 10
2 Португалия Португалия 6 6
3 Швеция Швеция 6 5
4 Норвегия Норвегия 6 3
Группа 3 М О
1 СССР СССР 6 10
2 Греция Греция 6 6
3 Австрия Австрия 6 6
4 Финляндия Финляндия 6 2
Группа 4 М О
1 Югославия Югославия 4 6
2 Германия Германия 4 5
3 Албания Албания 4 1
Группа 5 М О
1 Венгрия Венгрия 6 9
2 ГДР ГДР 6 7
3 Нидерланды Нидерланды 6 5
4 Дания Дания 6 3
Группа 6 М О
1 Италия Италия 6 11
2 Румыния Румыния 6 6
3 Швейцария Швейцария 6 5
4 Кипр Кипр 6 2
Группа 7 М О
1 Франция Франция 6 9
2 Бельгия Бельгия 6 7
3 Польша Польша 6 7
4 Люксембург Люксембург 6 1
Группа 8 М О
1 Англия Англия 6 9
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4 Северная Ирландия Северная Ирландия 6 3
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