Испания разгромила Швецию, а Фарерский острова проиграли Норвегии

Испания разгромила Швецию в матче отборочного турнира Евро-2020.

Счет открыл Серхио Рамос, реализовав пенальти. Для футболиста это была 165 игра за сборную

Испания возглавляет группу F с четырьмя победами в четырех играх. Шведы идут вторыми с 7 очками.

В параллельном матче турнира Норвегия обыграла Фарерские острова.

Испания - Швеция - 3:0 (0:0)

Голы: Серхио Рамос, 64 (с пенальти) - 1:0, Мората, 85 (с пенальти) - 2:0, Оярсабаль, 87 - 3:0.

Испания: Аррисабалага, Карвахаль, Серхио Рамос, Иньиго Мартинес (Льоренте, 88), Жорди Альба, Парехо, Бускетс, Руис, Асенсио (Мората, 65), Родриго (Оярсабаль, 72), Иско.

Швеция: Ольсен, Лустиг, Хеландер, Янссон, Аугустинссон, Классон (Юханссон, 27), Ларссон (Исак, 82), Экдаль (Олссон, 86), Форсберг, Куэйсон, Берг.

Фарерские острова - Норвегия - 0:2 (0:0)

Голы: Йонсен, 49 - 0:1, Йонсен, 83 - 0:2.

Фарерские острова: Гестссон, Грегерсен, Бальдвинссон, Фере, Р.Йоенсен (Ватнсдаль, 84), Давидсен, Ватнхамар (Фредериксберг, 69), Ханссон, Хендрикссон Ольсен, Ольсен (Йоханнесен, 89), Ролантссон.

Норвегия: А.Хансен, Эльабделлауи, Алеесами, Айер, Нордтвейт, Хенриксен (Йохансен, 72), Сельнес (Мидтсье, 81), Эдегор, Берге, Т.Эль-Юнусси (Камара, 58), Йонсен.

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