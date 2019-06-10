Испания разгромила Швецию, а Фарерский острова проиграли Норвегии

Теги испанияфарерские островашвециянорвегия

Испания разгромила Швецию, а Фарерский острова проиграли Норвегии

Испания разгромила Швецию в матче отборочного турнира Евро-2020.

Счет открыл Серхио Рамос, реализовав пенальти. Для футболиста это была 165 игра за сборную

Испания возглавляет группу F с четырьмя победами в четырех играх. Шведы идут вторыми с 7 очками. 

В параллельном матче турнира Норвегия обыграла Фарерские острова.

Испания - Швеция - 3:0 (0:0)

Голы: Серхио Рамос, 64 (с пенальти) - 1:0, Мората, 85 (с пенальти) - 2:0, Оярсабаль, 87 - 3:0. 

Испания: Аррисабалага, Карвахаль, Серхио Рамос, Иньиго Мартинес (Льоренте, 88), Жорди Альба, Парехо, Бускетс, Руис, Асенсио (Мората, 65), Родриго (Оярсабаль, 72), Иско.

Швеция: Ольсен, Лустиг, Хеландер, Янссон, Аугустинссон, Классон (Юханссон, 27), Ларссон (Исак, 82), Экдаль (Олссон, 86), Форсберг, Куэйсон, Берг.

Фарерские острова - Норвегия - 0:2 (0:0)

Голы: Йонсен, 49 - 0:1, Йонсен, 83 - 0:2. 

Фарерские острова: Гестссон, Грегерсен, Бальдвинссон, Фере, Р.Йоенсен (Ватнсдаль, 84), Давидсен, Ватнхамар (Фредериксберг, 69), Ханссон, Хендрикссон Ольсен, Ольсен (Йоханнесен, 89), Ролантссон.

Норвегия: А.Хансен, Эльабделлауи, Алеесами, Айер, Нордтвейт, Хенриксен (Йохансен, 72), Сельнес (Мидтсье, 81), Эдегор, Берге, Т.Эль-Юнусси (Камара, 58), Йонсен.

Читайте также: Президент "Баварии" оценил вероятность трансфера Сане. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Польша, Австрия и Словения разгромили своих соперников в матчах отборочного турнира Евро-2020

Польша, Австрия и Словения разгромили своих соперников в матчах отборочного турнира Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Англия Англия 2 6
2 Чехия Чехия 3 6
3 Косово Косово 3 5
4 Болгария Болгария 4 2
5 Черногория Черногория 4 2
Группа B М О
1 Украина Украина 4 10
2 Люксембург Люксембург 4 4
3 Сербия Сербия 3 4
4 Португалия Португалия 2 2
5 Литва Литва 3 1
Группа C М О
1 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 9
2 Германия Германия 2 6
3 Нидерланды Нидерланды 2 3
4 Эстония Эстония 2 0
5 Беларусь Беларусь 3 0
Группа D М О
1 Ирландия Ирландия 4 10
2 Дания Дания 3 5
3 Швейцария Швейцария 2 4
4 Грузия Грузия 4 3
5 Гибралтар Гибралтар 3 0
Группа E М О
1 Венгрия Венгрия 3 6
2 Хорватия Хорватия 3 6
3 Словакия Словакия 2 3
4 Уэльс Уэльс 2 3
5 Азербайджан Азербайджан 2 0
Группа F М О
1 Испания Испания 4 12
2 Румыния Румыния 4 7
3 Швеция Швеция 4 7
4 Норвегия Норвегия 4 5
5 Мальта Мальта 4 3
6 Фарерские острова Фарерские острова 4 0
Группа G М О
1 Польша Польша 4 12
2 Израиль Израиль 4 7
3 Австрия Австрия 4 6
4 Словения Словения 4 5
5 Македония Македония 4 4
6 Латвия Латвия 4 0
Группа H М О
1 Турция Турция 3 9
2 Франция Франция 3 6
3 Исландия Исландия 3 6
4 Албания Албания 3 3
5 Молдова Молдова 3 3
6 Андорра Андорра 3 0
Группа I М О
1 Бельгия Бельгия 3 9
2 Россия Россия 3 6
3 Шотландия Шотландия 3 6
4 Кипр Кипр 3 3
5 Казахстан Казахстан 3 3
6 Сан-Марино Сан-Марино 3 0
Группа J М О
1 Италия Италия 3 9
2 Финляндия Финляндия 3 6
3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 3 4
4 Греция Греция 3 4
5 Армения Армения 3 3
6 Лихтенштейн Лихтенштейн 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов