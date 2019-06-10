Испания разгромила Швецию, а Фарерский острова проиграли Норвегии
Испания разгромила Швецию в матче отборочного турнира Евро-2020.
Счет открыл Серхио Рамос, реализовав пенальти. Для футболиста это была 165 игра за сборную
Испания возглавляет группу F с четырьмя победами в четырех играх. Шведы идут вторыми с 7 очками.
В параллельном матче турнира Норвегия обыграла Фарерские острова.
Испания - Швеция - 3:0 (0:0)
Голы: Серхио Рамос, 64 (с пенальти) - 1:0, Мората, 85 (с пенальти) - 2:0, Оярсабаль, 87 - 3:0.
Испания: Аррисабалага, Карвахаль, Серхио Рамос, Иньиго Мартинес (Льоренте, 88), Жорди Альба, Парехо, Бускетс, Руис, Асенсио (Мората, 65), Родриго (Оярсабаль, 72), Иско.
Швеция: Ольсен, Лустиг, Хеландер, Янссон, Аугустинссон, Классон (Юханссон, 27), Ларссон (Исак, 82), Экдаль (Олссон, 86), Форсберг, Куэйсон, Берг.
Фарерские острова - Норвегия - 0:2 (0:0)
Голы: Йонсен, 49 - 0:1, Йонсен, 83 - 0:2.
Фарерские острова: Гестссон, Грегерсен, Бальдвинссон, Фере, Р.Йоенсен (Ватнсдаль, 84), Давидсен, Ватнхамар (Фредериксберг, 69), Ханссон, Хендрикссон Ольсен, Ольсен (Йоханнесен, 89), Ролантссон.
Норвегия: А.Хансен, Эльабделлауи, Алеесами, Айер, Нордтвейт, Хенриксен (Йохансен, 72), Сельнес (Мидтсье, 81), Эдегор, Берге, Т.Эль-Юнусси (Камара, 58), Йонсен.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Англия
|2
|6
|2
|Чехия
|3
|6
|3
|Косово
|3
|5
|4
|Болгария
|4
|2
|5
|Черногория
|4
|2
|Группа B
|М
|О
|1
|Украина
|4
|10
|2
|Люксембург
|4
|4
|3
|Сербия
|3
|4
|4
|Португалия
|2
|2
|5
|Литва
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Северная Ирландия
|3
|9
|2
|Германия
|2
|6
|3
|Нидерланды
|2
|3
|4
|Эстония
|2
|0
|5
|Беларусь
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ирландия
|4
|10
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Швейцария
|2
|4
|4
|Грузия
|4
|3
|5
|Гибралтар
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|6
|2
|Хорватия
|3
|6
|3
|Словакия
|2
|3
|4
|Уэльс
|2
|3
|5
|Азербайджан
|2
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Испания
|4
|12
|2
|Румыния
|4
|7
|3
|Швеция
|4
|7
|4
|Норвегия
|4
|5
|5
|Мальта
|4
|3
|6
|Фарерские острова
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Польша
|4
|12
|2
|Израиль
|4
|7
|3
|Австрия
|4
|6
|4
|Словения
|4
|5
|5
|Македония
|4
|4
|6
|Латвия
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Турция
|3
|9
|2
|Франция
|3
|6
|3
|Исландия
|3
|6
|4
|Албания
|3
|3
|5
|Молдова
|3
|3
|6
|Андорра
|3
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Шотландия
|3
|6
|4
|Кипр
|3
|3
|5
|Казахстан
|3
|3
|6
|Сан-Марино
|3
|0
|Группа J
|М
|О
|1
|Италия
|3
|9
|2
|Финляндия
|3
|6
|3
|Босния и Герцеговина
|3
|4
|4
|Греция
|3
|4
|5
|Армения
|3
|3
|6
|Лихтенштейн
|3
|0