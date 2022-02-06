Испания разгромила Украину в матче за "бронзу" Евро-2022 по футзалу
Фото: инстаграм UEFA Futsal/Автор неизвестен
В матче за третье место чемпионата Европы по футзалу сборная Испании разгромила команду Украины со счетом 4:1.
Победу испанцам принесли голы Мигеля Мельядо, Франсиско Солано, Бойиса и Адольфо Фернандеса. В составе украинцев отличился Игорь Чернявский.
Испания - Украина - 4:1 (2:1)
Голы: Мельядо, 11 - 1:0, Чернявский, 17 - 1:1, Солано, 18 - 2:1, Бойис, 31 - 4:1, Фернандес, 32 - 4:1
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|Команда
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|О
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|20
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|2
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
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|20
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|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
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|20
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|20
|25
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
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|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14