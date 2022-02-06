Испания разгромила Украину в матче за "бронзу" Евро-2022 по футзалу

Фото: инстаграм UEFA Futsal/Автор неизвестен

В матче за третье место чемпионата Европы по футзалу сборная Испании разгромила команду Украины со счетом 4:1.

Победу испанцам принесли голы Мигеля Мельядо, Франсиско Солано, Бойиса и Адольфо Фернандеса. В составе украинцев отличился Игорь Чернявский.

Испания - Украина - 4:1 (2:1)

Голы: Мельядо, 11 - 1:0, Чернявский, 17 - 1:1, Солано, 18 - 2:1, Бойис, 31 - 4:1, Фернандес, 32 - 4:1

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