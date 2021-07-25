Испания с трудом победила Австралию на Олимпиаде

Фото: твиттер ФИФА/Автор неизвестен

В матче 2-го тура группового этапа Олимпийских игр Испания обыграла Австралию со счетом 1:0.

Единственный гол в конце встречи забил Микель Ойарсабаль.

Австралия – Испания - 0:1 (0:0)

Гол: Ойарсабаль, 81 - 0:1

Испания: Унаи Симон, Пау Торрес, Эрик Гарсия, Хиль (Рафа Мир, 77), Педри, Субименди, Пуадо (Хиль, 57), Ольмо, Ойарсабаль, Солер (Асенсио, 68), Кукурелья.

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