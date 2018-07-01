Испания стала лидером группового этапа ЧМ по количеству сделанных точных передач

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Испания стала лидером группового этапа ЧМ по количеству сделанных точных передачСборная Испании стала лидером группового этапа Чемпиионата Мира в России по количеству сделанных точных передач.

Так, за три матча против национальных команд Португалии, Ирана и Марокко игроки "красной фурии" отдали друг другу 2 089 пасов. К этому показателю не смогла приблизиться ни одна из команд-участниц мундиаля-2018.

Напомним, в составе сборной Испании только один игрок рискует пропустить матч 1/4 финала ЧМ-2018. | soccernews.ru

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