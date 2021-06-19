Испания сыграла вничью с Польшей на Евро-2020

Фото: твиттер УЕФА

В рамках 2-го тура групповой стадии Евро-2020 сборная Испании не смогла обыграть Польшу.

Испания с двумя очками идет в группе на третьем месте, Польша с одним очком на последнем месте.

Испания - Польша 1:1

Голы: Мората, 25 - 1:0, Левандовски, 54 - 1:1

Испания: Унаи Симон, Пау Торрес, Альба, Лапорт, Родри, Льоренте, Ольмо (Ферран Торрес, 61), Коке (Сарабия, 68), Педри, Мората (Ойарсабаль, 87), Жерар Морено (Фабиан Руис, 68).

Польша: Шченсны, Беднарек (Давидович, 85), Глик, Берешиньски, Пухач, Клих (Козловски, 55), Юзвяк, Зелиньски, Модер (Линетти, 85), Швидерски (Франковски, 68), Левандовски.

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