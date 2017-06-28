Испания U-21 - Италия U-21 - 3:1 (обзор)

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Испания U-21 - Италия U-21 - 3:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор полуфинального матча молодежного чемпионата Европы между сборными Испании и Италии (3:1).

Видео: Испания - Италия.

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Группа 1 М О
1 Чехия до 21 года 10 23
2 Бельгия до 21 года 10 18
3 Черногория до 21 года 10 16
4 Мальта до 21 года 10 11
5 Латвия до 21 года 10 9
6 Молдавия до 21 года 10 7
Группа 2 М О
1 Италия до 21 года 10 24
2 Сербия до 21 года 10 23
3 Словения до 21 года 10 15
4 Ирландия до 21 года 10 12
5 Литва до 21 года 10 10
6 Андора 10 3
Группа 3 М О
1 Македония (БЮР) до 21 года 10 21
2 Франция до 21 года 10 20
3 Исландия до 21 года 10 18
4 Украина до 21 года 10 14
5 Шотландия до 21 года 10 8
6 Сев. Ирландия до 21 года 10 2
Группа 4 М О
1 Португалия до 21 года 10 26
2 Израиль до 21 года 10 21
3 Греция до 21 года 10 13
4 Албания до 21 года 10 12
5 Венгрия до 21 года 10 12
6 Лихтенштейн до 21 года 10 0
Группа 5 М О
1 Дания до 21 года 10 28
2 Болгария до 21 года 10 17
3 Румыния до 21 года 10 16
4 Уэльс до 21 года 10 16
5 Люксембург до 21 года 10 6
6 Армения до 21 года 10 1
Группа 6 М О
1 Швеция до 21 года 10 24
2 Испания до 21 года 10 23
3 Хорватия до 21 года 10 20
4 Грузия до 21 года 10 13
5 Эстония до 21 года 10 4
6 Сан-Марино до 21 года 10 1
Группа 7 М О
1 Германия до 21 года 10 30
2 Австрия до 21 года 10 22
3 Финляндия до 21 года 10 14
4 Азербайджан до 21 года 10 9
5 Россия до 21 года 10 9
6 Фарерские о-ва до 21 года 10 1
Группа 8 М О
1 Словакия до 21 года 8 19
2 Голландия до 21 года 8 14
3 Турция до 21 года 8 11
4 Белоруссия до 21 года 8 8
5 Кипр до 21 года 8 4
Группа 9 М О
1 Англия до 21 года 8 20
2 Норвегия до 21 года 8 16
3 Швейцария до 21 года 8 12
4 Казахстан до 21 года 8 4
5 Босния-Герцеговина до 21 года 8 3
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