Испания уничтожила Германию в матче Лиги наций
В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций сборная Испании разгромила национальную команду Германии со счетом 6:0. Победу "фурии рохе" принесли хет-трик Феррана Торреса, а также голы Альваро Мораты, Родри Эрнандеса и Микеля Ойарсабаля.
Благодаря победе Испания заняла первое место в группе и вышла в "финал четырех" Лиги наций. Германия осталась на второй позиции.
Испания – Германия - 6:0 (3:0)
Голы: Мората, 17 - 1:0, Ферран Торрес, 33 - 2:0, Родри, 38 - 3:0, Ферран Торрес, 55 - 4:0, Ферран Торрес, 71 - 5:0, Ойарсабаль, 89 - 6:0
Испания: Унаи Симон, Рамос (Эрик Гарсия, 43), Серджи Роберто, Гайя, Пау Торрес, Родри, Каналес (Фабиан Руис, 12), Ольмо (Асенсио, 73), Коке, Ферран Торрес (Ойарсабаль, 73), Мората (Жерар Морено, 73).
Германия: Нойер, Макс, Гинтер, Зюле (Та, 46), Кох, Кроос, Гюндоган, Гнабри, Горетцка (Нойхаус, 61), Сане (Вальдшмидт, 61), Вернер (Хенрихс, 77).
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