Испания уничтожила Лихтенштейн, Италия минимально победила Израиль

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Испания уничтожила Лихтенштейн, Италия минимально победила Израиль

Завершились матчи отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 в группе G. Испания в гостях разорвала Лихтенштейн, Италия дома была сильнее Израиля, Македония и Албания разошлись миром.

Лихтенштейн – Испания - 0:8 (0:4)
Голы: Рамос, 3 - 0:1, Мората, 15 - 0:2, Иско, 16 - 0:3, Силва, 39 - 0:4, Аспас, 51 - 0:5, Мората, 54 - 0:6,  Аспас, 63 - 0:7, Геппель, 89 (автогол) - 0:8

Испания: Де Хеа, Монреаль, Пике, Рамос (Начо, 46), Алькантара, Иско (Деулофеу, 56), Бускетс, Силва (Аспас, 46), Иньеста, Педро, Мората.

Италия – Израиль - 1:0 (0:0)
Гол: Иммобиле, 53 - 1:0

Италия: Буффон, Бардзальи, Дармиан, Конти (Дзаппакоста, 49), Астори, Кандрева (Бернардески, 87), де Росси, Верратти (Монтоливо, 90), Инсинье, Иммобиле, Белотти.

Израиль: Харуш, Цедек, Келтьенс, Давидзада, Бен Хаим, Кабха, Коэн (Эйнбиндер, 77), Натхо, Меликсон (Бен Хаим, 62), Рафаелов, Шехтер (Бенаюн, 69).

Македония – Албания - 1:1 (0:1)
Голы: Роши, 52 - 0:1, Трайковски, 78 (с пенальти) - 1:1

Македония: Димитриевски, Муслиу, Ристевски (Тричковски, 87), Ристовски, Велкоски, Спировски (Радески, 87), Барди, Николов (Трайковски, 58), Алиоски, Пандев, Несторовски.

Албания: Бериша, Аголи (Мемола, 73), Хюсай, Айети, Лиля, Хюка, Роши, Кукели (Баша, 46), Маврай, Садику, Лулаку (Мемушай, 46).

Положение команд: Испания - 22, Италия - 19, Албания - 13, Израиль - 9, Македония - 7, Лихтенштейн - 0.

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