Испания уничтожила Словакию, Швеция вырвала победу над Польшей

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Испания уничтожила Словакию, Швеция вырвала победу над ПольшейФото: твиттер УЕФА

В заключительном туре групповой стадии Евро-2020 сборная Испании разгромила Словакию, а Швеция одолела Польшу.

Таким образом, Швеция (7 очков) финишировала в группе на первом месте. Испания (5) заняла второе место. Словакия (3) стала третьей, а Польша (1) последней.

Швеция - Польша 3:2

Голы: Форсберг, 2 - 1:0, Форсберг, 59 - 2:0, Левандовски, 61 - 2:1, Левандовски, 84 - 2:2, Классон, 90 - 3:2

Швеция: Ольсен, Аугустинссон, Линделеф, Люстиг (Крафт, 68), Даниэльссон, Ольссон, Экдаль, Форсберг (Классон, 77), Ларссон, Квайсон (Кулусевски, 55), Исак (Берг, 68).

Польша: Шченсны, Берешиньски, Беднарек, Глик, Пухач (Франковски, 46), Клих (Козловски, 73), Зелиньски, Юзвяк (Шверчок, 61), Крыховяк (Плахета, 78), Швидерски, Левандовски.


Словакия - Испания 0:5

Голы: Дубравка (аг), 30 - 0:1, Лапорт, 45 - 0:2, Сарабия, 56 - 0:3, Ферран Торрес, 67 - 0:4, Куцка (аг), 71 - 0:5

Словакия: Дубравка, Шатка, Пекарик, Губочан, Шкриньяр, Гамшик, Гараслин (Суслов, 69), Мак (Вайсс, 69), Громада (Лоботка, 46), Дуда (Дюриш, 46), Куцка.

Испания: Унаи Симон, Эрик Гарсия (Пау Торрес, 71), Лапорт, Аспиликуэта (Ойарсабаль, 77), Альба, Коке, Бускетс (Тиаго Алькантара, 71), Сарабия, Педри, Жерар Морено (Траоре, 77), Мората (Ферран Торрес, 66).

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