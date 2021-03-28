Испания в компенсированное время вырвала победу у Грузии

Теги грузияиспания

Испания в компенсированное время вырвала победу у ГрузииФото: Твиттер @SeFutbol
В Тбилиси завершилась встреча второго тура отборочного этапа на Чемпионат Мира 2022 года в группе B. Грузия встречалась с Испанией и почти преподнесла сенсацию. В концовке первого тайма, благодаря голу футболиста казанского "Рубина" Хвичи Кварацхелии хозяева вышли вперед. После перерыва гости сравняли, но не могли довести дело до победы, несмотря на разницу в составах. Только в самой концовке Ольмо смог забить победный мяч, установив окончательный результат 1:2. Стоит отметить две голевые передачи от Алабы

Испанцы поднялись на первую строчку в таблице группы B, набрав 4 очка в 2 матчах, а сборная Грузии осталась на последнем месте, проиграв оба матча.

Грузия следующий матч играет на выезде против Греции 31 марта, а Испания в тот же день встречается дома с Косово.

Грузия - Испания 1:2 (1:0)

Голы: Кварацхелия, 44 - 1:0, Ферран Торрес, 56 - 1:1, Ольмо, 90+2 - 1:2

Грузия: Лория, Двали, Гиорбелидзе, Какабадзе (Чабрадзе, 79), Кашия, Лобжанидзе (Шенгелия, 70), Кварацхелия (Квеквескири, 79), Китейшвили (Беридзе, 71), Канкава, Гвилия, Зивзивадзе (Квилитая, 62).

Испания: Унаи Симон, Порро (Льоренте, 65), Эрик Гарсия, Льоренте (Мартинес, 46), Альба, Педри, Фабиан Руис (Тиаго Алькантара, 55), Ферран Торрес, Бускетс (Ойарсабаль, 73), Хиль (Ольмо, 46), Мората.

Читать также: Англия в гостях победила Албанию | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Интер" отклонил предложения о продаже шестерых лидеров

"Интер" отклонил предложения о продаже шестерых лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов