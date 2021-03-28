Испания в компенсированное время вырвала победу у Грузии
Фото: Твиттер @SeFutbol
В Тбилиси завершилась встреча второго тура отборочного этапа на Чемпионат Мира 2022 года в группе B. Грузия встречалась с Испанией и почти преподнесла сенсацию. В концовке первого тайма, благодаря голу футболиста казанского "Рубина" Хвичи Кварацхелии хозяева вышли вперед. После перерыва гости сравняли, но не могли довести дело до победы, несмотря на разницу в составах. Только в самой концовке Ольмо смог забить победный мяч, установив окончательный результат 1:2. Стоит отметить две голевые передачи от Алабы.
Испанцы поднялись на первую строчку в таблице группы B, набрав 4 очка в 2 матчах, а сборная Грузии осталась на последнем месте, проиграв оба матча.
Грузия следующий матч играет на выезде против Греции 31 марта, а Испания в тот же день встречается дома с Косово.
Грузия - Испания 1:2 (1:0)
Голы: Кварацхелия, 44 - 1:0, Ферран Торрес, 56 - 1:1, Ольмо, 90+2 - 1:2
Грузия: Лория, Двали, Гиорбелидзе, Какабадзе (Чабрадзе, 79), Кашия, Лобжанидзе (Шенгелия, 70), Кварацхелия (Квеквескири, 79), Китейшвили (Беридзе, 71), Канкава, Гвилия, Зивзивадзе (Квилитая, 62).
Испания: Унаи Симон, Порро (Льоренте, 65), Эрик Гарсия, Льоренте (Мартинес, 46), Альба, Педри, Фабиан Руис (Тиаго Алькантара, 55), Ферран Торрес, Бускетс (Ойарсабаль, 73), Хиль (Ольмо, 46), Мората.
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