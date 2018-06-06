Испания возьмет на ЧМ-2018 двух резервистов

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги взял на Чемпионат Мира-2018 двух футболистов в качестве запасных.

Ими стали защитник "Реала" Хесус Вальехо и полузащитника "Вильярреала" Родри. У них будет шанс попасть в заявку команды на ЧМ-2018, если получит травму кто-то из игроков, которые включены в итоговый список команды.

В минувшем сезоне 21-летний Вальехо провел за "Реал" 12 матчей. На счету 21-летнего Родри 47 поединков, в которых он забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. Летом хавбек перейдет в "Атлетико".

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