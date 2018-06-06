Испания возьмет на ЧМ-2018 двух резервистов

Теги испанияхесус вальехородри

Испания возьмет на ЧМ-2018 двух резервистов

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги взял на Чемпионат Мира-2018 двух футболистов в качестве запасных.

Ими стали защитник "Реала" Хесус Вальехо и полузащитника "Вильярреала" Родри. У них будет шанс попасть в заявку команды на ЧМ-2018, если получит травму кто-то из игроков, которые включены в итоговый список команды.

В минувшем сезоне 21-летний Вальехо провел за "Реал" 12 матчей. На счету 21-летнего Родри 47 поединков, в которых он забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. Летом хавбек перейдет в "Атлетико".

Не пропустите: Преступники ограбили дом звезды "Барселоны". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Преследуя свои цели: Англия и Коста-Рика сыграют поединок в Лидсе

Преследуя свои цели: Англия и Коста-Рика сыграют поединок в Лидсе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет 0 0
2 Россия 0 0
3 Саудовская Аравия 0 0
4 Уругвай 0 0
Группа B М О
1 Иран 0 0
2 Марокко 0 0
3 Португалия 0 0
4 Испания 0 0
Группа C М О
1 Австралия 0 0
2 Дания 0 0
3 Франция 0 0
4 Перу 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Хорватия 0 0
3 Исландия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Коста-Рика 0 0
3 Сербия 0 0
4 Швейцария 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Южная Корея 0 0
3 Мексика 0 0
4 Швеция 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Англия 0 0
3 Панама 0 0
4 Тунис 0 0
Группа H М О
1 Колумбия 0 0
2 Япония 0 0
3 Польша 0 0
4 Сенегал 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов