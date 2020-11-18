Испания выиграла 7 последних домашних матчей с общим счетом 30:0 выиграла

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Испания выиграла 7 последних домашних матчей с общим счетом 30:0 выиграла

В матче 6-го тура Лиги наций сборная Испании разгромила команду Германии (6:0) на своем поле.

Таким образом, испанцы в 7 последних домашних матчах забили 30 голов и не пропустили ни одного.

Команда Испании побеждала 7:0 (Мальту), 6:0 (Германию), 5:0 (Румынию), 4:0 (Украину, Фарерские острова), 3:0 (Швецию) и 1:0 (Швейцарию).

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