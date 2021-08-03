Испания вырвала победу у Японии и вышла в финал Олимпиады

Теги испанияяпонияолимпийские игры

Испания вырвала победу у Японии и вышла в финал ОлимпиадыФото: твиттер сборной Испании/Автор неизвестен

Сборная Испании вырвала победу у сборной Японии в дополнительное время и вышла в финал Олимпиады, где встретится с командой Бразилии.

Япония - Испания - 0:1

Гол: Асенсио, 0:1 – 115.

Япония – Тани, Йосида, Накаяма, Сакаи, Итакура, Танака (Хасиока, 118), Хатате (Сома, 65), Эндо, Кубо (Мийоси, 90), Доан (Маэда, 90), Хаяси (Уэда, 65).

Испания – Унаи Симон, Эрик Гарсия, Хиль (Вальехо, 46), Пау Торрес, Кукурелья (Миранда, 105), Ольмо (Пуадо, 60), Субименди (Монкайола, 97), Педри (Асенсио, 83), Мерино (Солер, 59), Ойарсабаль, Рафа Мир.

Также не пропустите: Мбаппе останется в ПСЖ еще на сезон. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Ла Лига рассматривает возможность послабления финансовых правил

Ла Лига рассматривает возможность послабления финансовых правил

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов