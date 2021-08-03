Испания вырвала победу у Японии и вышла в финал Олимпиады

Фото: твиттер сборной Испании/Автор неизвестен

Сборная Испании вырвала победу у сборной Японии в дополнительное время и вышла в финал Олимпиады, где встретится с командой Бразилии.

Япония - Испания - 0:1

Гол: Асенсио, 0:1 – 115.

Япония – Тани, Йосида, Накаяма, Сакаи, Итакура, Танака (Хасиока, 118), Хатате (Сома, 65), Эндо, Кубо (Мийоси, 90), Доан (Маэда, 90), Хаяси (Уэда, 65).

Испания – Унаи Симон, Эрик Гарсия, Хиль (Вальехо, 46), Пау Торрес, Кукурелья (Миранда, 105), Ольмо (Пуадо, 60), Субименди (Монкайола, 97), Педри (Асенсио, 83), Мерино (Солер, 59), Ойарсабаль, Рафа Мир.

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