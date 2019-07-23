Испанская федерация футбола продает место в третьем дивизионе

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Испанская федерация футбола продает место в третьем дивизионе

В Испании продается место в третьем по силе дивизионе, сообщает официальный сайт испанской федерации футбола.

Стоимость участия в дивизионе составляет 452 тысячи евро. Купить место в дивизионе можно до 25 июля. Если претендентов будет несколько, то место получит тот клуб, который показал наилучший результат в минувшем сезоне. 

Федерация пошла на этот шаг после того, как вылетевший в третий дивизион клуб "Реус" не сумел рассчитаться с футболистами по зарплате. В результате этого клуб был понижен в классе до 4-го дивизиона.

Если место не будет выкуплено до четверга, то стоимость уменьшится в два раза. Если покупателей не найдется, то место будет отдано бесплатно клубу, который будет отобран на основе спортивных критериев.

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