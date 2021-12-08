Испанская Федерация Футбола высказался свою позицию по сделке Ла Лиги с фондом CVC
Фото: твиттер RFEF/Автор неизвестен
Королевская Испанская Федерация Футбола официально выступила против сделки Ла Лиги с инвестиционным фондом CVC.
"Как мы отмечали с августа этого года, мы поддерживаем нашу решительную оппозицию проекту "La Liga Impulso". Он представлен в терминах, несовместимых с нашей правовой системой, и мы надеемся, что компетентные испанские органы не допустят его исполнения.
Со стороны RFEF мы обязаны обеспечить соблюдение режима управления испанским спортивным законодательством. Указанный режим несовместим с вступлением в управление и принятием экономического участия в Ла Лиге какой-либо третьей стороной, не говоря уже о частном фонде венчурного капитала.
Лига может принадлежать только клубам, которые играют в Первом и Втором дивизионах в любой момент времени, и ей могут управлять только клубы, никоим образом не ставя под угрозу законные права клубов более низкого уровня.
Поэтому мы обязаны в интересах клубов, которые не хотят свою лигу с венчурными фондами. RFEF хочет помогать создавать решения, совместимые с нашей правовой системой и сохраняющие традиционные ценности испанского футбола", - сказано в официальном заявлении RFEF.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14