Испанская Федерация Футбола высказался свою позицию по сделке Ла Лиги с фондом CVC

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Испанская Федерация Футбола высказался свою позицию по сделке Ла Лиги с фондом CVCФото: твиттер RFEF/Автор неизвестен

Королевская Испанская Федерация Футбола официально выступила против сделки Ла Лиги с инвестиционным фондом CVC.

"Как мы отмечали с августа этого года, мы поддерживаем нашу решительную оппозицию проекту "La Liga Impulso". Он представлен в терминах, несовместимых с нашей правовой системой, и мы надеемся, что компетентные испанские органы не допустят его исполнения.
 
Со стороны RFEF мы обязаны обеспечить соблюдение режима управления испанским спортивным законодательством. Указанный режим несовместим с вступлением в управление и принятием экономического участия в Ла Лиге какой-либо третьей стороной, не говоря уже о частном фонде венчурного капитала. 
 
Лига может принадлежать только клубам, которые играют в Первом и Втором дивизионах в любой момент времени, и ей могут управлять только клубы, никоим образом не ставя под угрозу законные права клубов более низкого уровня.
 
Поэтому мы обязаны в интересах клубов, которые не хотят свою лигу с венчурными фондами. RFEF хочет помогать создавать решения, совместимые с нашей правовой системой и сохраняющие традиционные ценности испанского футбола", - сказано в официальном заявлении RFEF.

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