Испанская футболистка назвала Марадону насильником

В Испании перед началом товарищеского матча между женскими командами "Виахес Интерриас" и "Депортиво Абанка" произошел скандал во время чествования памяти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, который скончался 25 ноябя.

Как сообщает AS, футболистка Паула Дапена отказалась участвовать в акции в память Марадоны и просто села на газон.

"Когда только я узнала, что планируется акция в память о Марадоне, то сразу отказалась принимать в ней участие. Он был насильником и тираном", - сказала Дапена.

Напомним, что Марадона скончался из-за внезапной остановки сердца.

Не пропустите: "Наполи" вышел на матч с "Ромой" в форме в честь Марадоны. | http://soccernews.ru