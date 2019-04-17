Испанская команда сыграет в полуфинале Лиги Чемпионов в 12-м сезоне подряд

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Испанская команда сыграет в полуфинале Лиги Чемпионов в 12-м сезоне подряд

В ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов "Барселона" на своём поле разгромила "Манчестер Юнайтед" со счётом 3:0.

По сумме двух встреч "сине-гранатовые" добыли путёвку в полуфинал самого престижного еврокубкового турнира.

Таким образом, испанская команда сыграет в 1/2 финала ЛЧ в 12-м сезоне подряд.

Как сообщает Opta, это самая продолжительная серия для клубов Примеры.

Не пропустите: "Барселона" стала первой командой, забившей 100 голов в домашних матчах Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru

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