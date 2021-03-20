Испанская любовница Мамаева: "Я верю в прекрасное будущее вместе с Пашей"

Фото инстаграм Ирен Гарсии Морено

Ирен Гарсия Морено, любовница полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, дала понять, что рассчитывает на продолжение отношений с футболистом.

"Паша со мной всегда был джентльменом, милым и любящим мужчиной. Я верю в прекрасное будущее вместе, когда ситуация успокоится. Он никогда мне ничего не давал, никаких подарков и никаких денег. У меня хорошо обеспеченная семья. К тому же в моей культуре не принято, чтобы мужчина поддерживал женщину. Наши отношения с ним исключительно сентиментальные", - рассказала девушка в интервью Sport24.

Испанская модель и российский хавбек познакомились во время зимних сборов "Ростова". Об их связи узнала жена Мамаева Алана, которая после огласки ситуации подала на развод.

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