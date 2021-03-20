Испанская любовница Мамаева: "Я верю в прекрасное будущее вместе с Пашей"
Фото инстаграм Ирен Гарсии Морено
Ирен Гарсия Морено, любовница полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, дала понять, что рассчитывает на продолжение отношений с футболистом.
"Паша со мной всегда был джентльменом, милым и любящим мужчиной. Я верю в прекрасное будущее вместе, когда ситуация успокоится. Он никогда мне ничего не давал, никаких подарков и никаких денег. У меня хорошо обеспеченная семья. К тому же в моей культуре не принято, чтобы мужчина поддерживал женщину. Наши отношения с ним исключительно сентиментальные", - рассказала девушка в интервью Sport24.
Испанская модель и российский хавбек познакомились во время зимних сборов "Ростова". Об их связи узнала жена Мамаева Алана, которая после огласки ситуации подала на развод.
Не пропустите: Она выставляет меня проституткой: испанская любовница Мамаева ярко высказалась о жене футболиста. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Барселона" признана лучшим клубом Европы за последнее десятилетие по версии IFFHS
-
"Реал" считает себя лидером в гонке за Холандом
-
Головин сыграет со сборной Словении благодаря вмешательству РФС
-
Уик-энд с прицелом на Англию: 5 матчей, которые стоит посмотреть на выходных
-
"Реал" готов включить Иско в сделку по Роналду
Лента новостей
-
"Сочи" показал празднование разгромной победы над "Тамбовом"
-
Вильена близок к уходу из "Краснодара"
-
Агент Головина подтвердил, что игрока отпустили в Сочи
-
1
"Барселона" признана лучшим клубом Европы за последнее десятилетие по версии IFFHS
-
Сёмин высказался о потенциале Захаряна
-
Испанская любовница Мамаева: "Я верю в прекрасное будущее вместе с Пашей"
-
"Реал" считает себя лидером в гонке за Холандом
-
Умер лучший бомбардир в истории "Лидса"
-
Глушаков надеется попасть в заявку сборной России на Евро-2020
-
Головин сыграет со сборной Словении благодаря вмешательству РФС
-
Зидан оценил итоги жеребьёвки 1/4 финала Лиги Чемпионов
-
Уик-энд с прицелом на Англию: 5 матчей, которые стоит посмотреть на выходных
-
"Наполи" хочет заполучить защитника "Ливерпуля"
-
Сёмин отреагировал на слухи об интересе "Ротора"
-
"Реал" готов включить Иско в сделку по Роналду
-
Головин высказался о запрете лететь в Сочи на матч Россия - Словения
-
Буффон намерен летом уйти в другой итальянский клуб
-
Сёмин может возглавить "Ротор"
-
"Милан" интересуется Влашичем
-
"Реал" нацелился на полузащитника "Ливерпуля"