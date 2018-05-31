Испанская налоговая не пошла на мировое соглашение с Роналду

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Испанская налоговая не пошла на мировое соглашение с Роналду

Испанская налоговая не пошла на мировое соглашение с нападающим мадридского "Реала" Криштиану Роналду, сообщает AS.

По сведениям издания, служба отклонила предложение 33-летнего португальца по выплате штрафа в размере 14,7 миллионов евро. По версии следствия, именно такую сумму скрыл футболист от налоговых органов.

Однако от Роналду требуют выплатить 28 миллионов, а в противном случае грозят тюремным заключением сроком на восемь лет.

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десятку влупить ему и пусть посидит, подумает

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