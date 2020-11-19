Испанская налоговая оштрафовала Месси прямо в аэропорту
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси был оштрафован испанской налоговой после возвращения из сборной Аргентины, сообщает Marca.
По сведениям издания, сразу по прилету в частный самолет форварда поднялись пять представителей налоговой инспекции, которые выписали ему штраф.
"Я провел 15 часов в полете и после этого встретился с налоговиками, которые задавали мне вопросы. Это какой-то бред", - сказал Месси.
В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 10 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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