Испанская налоговая требует от Роналду почти 15 миллионов евро

Испанская налоговая требует от нападающего "Реала" Криштиану Роналду 14,8 миллионов евро в виде штрафа за махинации, сообщает AS.

По сведениям издания, юристы португальца предлагали уплатить 3,8 миллиона евро и судебные издержки, чтобы закрыть дело. Однако налоговики не согласились на такие условия и просят почти в четыре раза больше.

В то же время португальская пресса утверждает, что налоговые органы вовсе не заинтересованы в выплате штрафа и настаивают на уголовном наказании для Роналду.

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