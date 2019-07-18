Испанская налоговая значительно осложнила переход Неймара в "Барселону" или "Реал"

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Испанская налоговая значительно осложнила переход Неймара в "Барселону" или "Реал"

Трансфер форварда ПСЖ Неймара в "Барселону" или "Реал" вряд ли состоится из-за проблем игрока с испанской налоговой.

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский и мадридский клуб предупредили, что бразилец должен выплатить в казну королевства почти 35 миллионов евро.

Поэтому если нападающий присоединится к одной из команд, то его зарплата и прочие выплаты будут конфисковываться, пока задолженность не погасится в полном объёме.

Напомним, что 27-летний Неймар хочет вернуться в "Барсу", но также рассматривает варианты с переходом в "Реал", "Ювентус" или "Баварию".

Не пропустите: "Барселона" может арендовать Неймара. | http://soccernews.ru
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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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