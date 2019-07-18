Испанская налоговая значительно осложнила переход Неймара в "Барселону" или "Реал"
Трансфер форварда ПСЖ Неймара в "Барселону" или "Реал" вряд ли состоится из-за проблем игрока с испанской налоговой.
Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский и мадридский клуб предупредили, что бразилец должен выплатить в казну королевства почти 35 миллионов евро.
Поэтому если нападающий присоединится к одной из команд, то его зарплата и прочие выплаты будут конфисковываться, пока задолженность не погасится в полном объёме.
Напомним, что 27-летний Неймар хочет вернуться в "Барсу", но также рассматривает варианты с переходом в "Реал", "Ювентус" или "Баварию".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32