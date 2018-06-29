Испанская полиция арестовала Промеса

Испанская полиция арестовала полузащитника "Спартака" Квинси Промеса.

26-летний голландец был задержан на Ибице, где он сейчас проводит отпуск. Причина ареста - избиение жены.

СМИ утверждают, что кроме супруги Промеса пострадали посторонние люди, пытавшиеся успокоить футболиста.

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