Испанская полиция искала бывшего президента Каталонии Пучдемона в самолете Гвардиолы

Теги манчестер ситихосеп гвардиола

Испанская полиция искала бывшего президента Каталонии Пучдемона в самолете Гвардиолы
Полиция Испании провела обыск в частном самолете главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, сообщает AS.

По сведениям издания, полицейские разыскивали бывшего президента Каталонии Карлеса Пучдемона.

Пучдемон является лидером каталонских сепаратистов. После неудачной попытки получить независимый статус Каталонии ему пришлось бежать в Брюссель.

Напомним, что Гвардиола поддерживает независимость Каталонии.

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