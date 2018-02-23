Испанская полиция искала бывшего президента Каталонии Пучдемона в самолете Гвардиолы
Полиция Испании провела обыск в частном самолете главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, сообщает AS.
По сведениям издания, полицейские разыскивали бывшего президента Каталонии Карлеса Пучдемона.
Пучдемон является лидером каталонских сепаратистов. После неудачной попытки получить независимый статус Каталонии ему пришлось бежать в Брюссель.
Напомним, что Гвардиола поддерживает независимость Каталонии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|72
|2
|Манчестер Юнайтед
|27
|56
|3
|Ливерпуль
|27
|54
|4
|Челси
|27
|53
|5
|Тоттенхэм
|27
|52
|6
|Арсенал Лондон
|27
|45
|7
|Лестер Сити
|28
|36
|8
|Бернли
|27
|36
|9
|Эвертон
|27
|34
|10
|Борнмут
|27
|31
|11
|Уотфорд
|27
|30
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|30
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|28
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|15
|Кристал Пэлас
|27
|27
|16
|Суонси Сити
|27
|27
|17
|Хаддерсфилд Таун
|27
|27
|18
|Саутгемптон
|27
|26
|19
|Сток Сити
|28
|26
|20
|Вест Бромвич Альбион
|27
|20