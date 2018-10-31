Испанская пресса назвала очевидный плюс для "Реала" в приглашении Роберто Мартинеса
Испанская пресса назвала очевидный плюс для мадридского "Реала" в приглашении на тренерский мостик наставника сборной Бельгии Роберто Мартинеса.
Так, Football Espana указывает на великолепные отношения между 45-летним специалистом и вингером его команды и лондонского "Челси" Эденом Азаром. Таким образом, предполагается, что Мартинес, в случае своего переезда на "Сантьяго Бернабеу", вполне мог бы оказать определяющую роль при будущем возможном трансфере лидера "аристократов".
Напомним, Конте требовал от Переса продажи Рамоса в зимнее трансферное окно. | soccernews.ru
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|Жирона
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|Атлетик Бильбао
|10
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