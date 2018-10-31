Испанская пресса назвала очевидный плюс для "Реала" в приглашении Роберто Мартинеса

2 Теги реал мадридроберто мартинесэден азар

Испанская пресса назвала очевидный плюс для "Реала" в приглашении Роберто МартинесаИспанская пресса назвала очевидный плюс для мадридского "Реала" в приглашении на тренерский мостик наставника сборной Бельгии Роберто Мартинеса.

Так, Football Espana указывает на великолепные отношения между 45-летним специалистом и вингером его команды и лондонского "Челси" Эденом Азаром. Таким образом, предполагается, что Мартинес, в случае своего переезда на "Сантьяго Бернабеу", вполне мог бы оказать определяющую роль при будущем возможном трансфере лидера "аристократов".

Напомним,  Конте требовал от Переса продажи Рамоса в зимнее трансферное окно. | soccernews.ru

��������...
Комментарии
РОНАЛДУ ПИДОР ВОНЮЧИЙ

Реалу уже никто не поможет!

Ответить
ДЫРЯВЫЙ ВАХТАНГ

И Роналду тоже

Ответить

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы

главное

"Ростов" - "Зенит": анонс и прогноз центрального матча 1/8 финала Кубка России

"Ростов" - "Зенит": анонс и прогноз центрального матча 1/8 финала Кубка России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 10 21
2 Алавес 10 20
3 Севилья 10 19
4 Атлетико Мадрид 10 19
5 Эспаньол 10 18
6 Реал Вальядолид 10 16
7 Леванте 10 16
8 Хетафе 10 15
9 Реал Мадрид 10 14
10 Сельта Виго 10 13
11 Жирона 10 13
12 Реал Сосьедад 10 12
13 Бетис 10 12
14 Валенсия 10 11
15 Эйбар 10 11
16 Атлетик Бильбао 10 10
17 Вильярреал 10 9
18 Леганес 10 8
19 Райо Вальекано 10 6
20 Уэска 10 5
Полная таблица

топ-5 тегов