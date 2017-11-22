Испанская пресса назвала причину отсутствия Месси в стартовом составе "Барселоны" на матч с "Ювентусом"

Испанская пресса назвала причину, по которой ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси не попал в стартовый состав своей команды на матч группового этапа Лиги Чемпионов против туринского "Ювентуса".

Сообщается, что такое решение было принято главным тренером "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде ввиду мышечных проблем у аргентинца. Поэтому в преддверии важного матча Ла Лиги против "Валенсии", который состоится в ближайшее воскресенье, наставник каталонского гранда решил поберечь свою главную звезду.

Напомним, наставник "Леганеса" считает, что уход Неймара сделал "Барселону" сильнее. | soccernews.ru