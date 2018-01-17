Испанская пресса назвала сумму, в которую "Реалу" может обойтись трансфер Кейна

Испанская пресса назвала сумму, в которую мадридскому "Реалу" может обойтись трансфер форварда лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Так, заполучить 24-летнего нападающего "шпор" следующим летом королевский клуб сможет, если выложит за него порядка 160-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кейн забил 28 мячей и сделал 3 результативных передачи в 28 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, следующим летом Перес может нанести серьезный удар по "Тоттенхэму". | soccernews.ru