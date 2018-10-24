Испанская пресса обнародовала первые фото Месси после посещения им медицинского учреждения

Теги барселоналионель месси

Испанская пресса обнародовала первые фото Месси после посещения им медицинского учрежденияИспанская пресса обнародовала первые фото капитана каталонской "Барселону" Лионеля Месси после посещения им медицинского учреждения.

Напомним, Месси сломал руку в матче с "Севильей" в прошлую субботу.

Не пропустите: легенда "Барселоны" готов заменить Месси. | soccernews.ru

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Менотти прокомментировал информацию о возвращении Месси в сборную

Менотти прокомментировал информацию о возвращении Месси в сборную

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