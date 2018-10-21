Испанская пресса обвинила Переса в одержимости подписания Неймара

Испанская пресса обвинила президента мадридского "Реала" Флорентино Переса в одержимости подписания форварда ПСЖ Неймара.

Так, Marca возложила часть вины за провальное выступление "сливочных" в текущем сезоне на их босса. В издании считают, что именно ставка президента королевского клуба на приобретение бразильца, которого заполучить так и не удалось, не позволила привезти на "Сантьяго Бернабеу" сколь-нибудь достойную замену лучшему бомбардиру в истории "Реала" Криштиану Роналду. Неудовлетворительная работа испанского гранда на трансферном рынке и стала одной из причин неудач команды.

Напомним, один из лидеров "Реала" выступил за увольнение Лопетеги до Эль Класико. | soccernews.ru