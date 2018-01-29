Испанская пресса оценила дебют Коутиньо в основном составе "Барселоны"

Теги барселонафилиппе коутиньоалавес

Испанская пресса оценила дебют Коутиньо в основном составе "Барселоны"Испанская пресса оценила дебют полузащитника каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо в основном составе своей новой команды во вчерашнем матче против "Алавеса".

Так, издание AS действия 25-летнего хавбека охарактеризовала, как потерянные. El Mundo Deportivo акцентировало внимание на том, что бразилец играл на несвойственной ему позиции. Газета Sport привела статистику действий футболиста, которая свидетельствовала, что он принес больше пользы в игре в обороне, чем в атаке. Наконец, El Mundo увидело в игре Коутиньо намеки на его будущее феноменальное взаимодействие с лидерами каталонского гранда.

Напомним, Вальверде дал оценку первым матчам Коутиньо за "Барселону". | soccernews.ru

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